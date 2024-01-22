CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Parti'ye net ret: Kaldırımda bile yürümem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki bazı farklı görüşlere rağmen, DEM Partisi ile herhangi bir iş birliğine karşı olduğunu belirtti. Özcan, DEM Partisi ile aynı kaldırımda bile yürümeyi tercih etmeyeceğini ifade etti.

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2019 yılında CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, DEM Partisi ile iş birliği yapılmaması gerektiğini belirterek, "Ben DEM Parti ile bırakın iş birliği yapmayı aynı kaldırımda yürümeyi bile tercih etmiyorum" dedi.

Aynı kaldırımda bile yürümem

Özcan, kendisinin 'ırkçı' ve 'faşist' olarak itham edildiğini ve bu ithamlara DEM Partililerin yol açtığını öne sürerken, "Ben DEM Parti ile iş birliği yapılmaması düşüncesindeyim. Partide farklı düşünenler olabilir. Ben DEM Parti ile bırakın iş birliği yapmayı aynı kaldırımda yürümeyi bile tercih etmiyorum. Parti yetkilikeri kurultaydan aldığı yetkiyle bu görüşmeleri yapıyorsa bundan memnun kalmam ama takdiri de Parti Meclisi'ne bırakırım." dedi.

Kendini Türk milliyetçisi ve Atatürkçü olarak tanımlayan Özcan, bundan sonra DEM Partisi üyeleriyle herhangi bir diyalog kurmayacağını ve Bolu'daki ittifakını 'Atatürk' üzerine kurduğunu belirtti.

"Muhatap almıyorum"

Herkesin kendi ittidakını kendi şehrinde kurması gerektiğini söyleyen Özcan, "Ben DEM Partisi'ne durup dururken bir şey söylemiyorum. Bunlar (DEM Partililer) ben partiye döndüğümden beri bana saldırıyorlar. Benim 'ırkçı' ve 'faşirt' olduğumu düşünüyoırlar. Ben Türk milliyetçisiyim ve Atatürkçüyüm. Bundan sonra DEM Partilileri muhattap almıyorum. Herkes kendi ittifakını kendi şehrinde kursun. Ben ittifakımı Atatürk üzerinde kurdum ve sonucu da göreceksiniz." diye konuştu.

"Yüzde 60 üzerinde oy alacağım"

Ayrıca, Özcan, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde oy aldıklarını hatırlatarak, gelecek seçimlerde yüzde 60'ın üzerinde oy alacaklarına inandığını dile getirdi.