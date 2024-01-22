Antalya'da sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu son 6 sayı 8'e yükseldi sır perdesi aralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu. Bölgede son 6 günde kıyıya vuran cesetlerin sayısı 8'e yükseldi. Antalya Valiliği, cesetlerden birinin kayıp 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğunu, diğerlerinin aralık ayında Lübnan-Suriye'den Kıbrıs'a giderken batan 90 kişilik teknenin yolcularına ait olabileceği yönünde deliller bulunduğunu açıkladı.

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Kadriye Mahallesi'nde otel çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sahilde 500 metre aralıkla cinsiyetleri ve kimlikleri belirsiz, iskelet haline gelmiş 2 ceset bulundu.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

6 günde 8 ceset sahile vurdu

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'ndeki sahilde 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu.

Önceki gün Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu.

Dün de Aksu ilçesinde sahile vurmuş bir ceset daha bulunmuştu.

Kıbrıs açıklarında batan 90 kişilik geminin yolcuları

Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır.

Ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlendi

Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir” denildi.

"Göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.”

Merve Şevval Elmas’tan 17 gündür haber alınamıyordu

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul’dan Antalya’ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas’tan 17 gündür haber alınamıyordu. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park’ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, Merve’nin en son görüldüğü Düden Park açıklarında dün çok sayıda ekiple arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Babanın gözyaşları

Arama çalışmaları sürerken DNA testi vermek için morg önüne gelen acılı baba Osman Elmas, “Kıyafetleri benziyormuş, ben bir şekilde kızımı alıp gitmek istiyorum” demişti.