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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de 22. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek

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