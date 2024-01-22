Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig’de 22. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
24 Ocak Çarşamba
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
25 Ocak Perşembe
17.00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek