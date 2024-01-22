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Ahmet Ercan tek tek sıraladı: Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur

Ahmet Ercan tek tek sıraladı: Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın meydana gelmesinden sonra deprem bilimciler başta Marmara Bölgesi olmak üzere aktif faylar ve deprem beklenen riskli bölgeler hakkında uyarılar yapıyor.

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında tek tek sayarak “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur” diye uyarı yaptı.

Türkiye'nin 7 bölgesiyle ilgili uyarılarını sıralayan deprem uzmanı Ercan, söz konusu paylaşımı şöyle:

"Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur."

"Er ya da geç olacak"

 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz günlerde yaşanan Sivas ve Adıyaman'daki depremlerin ardından Doğu Anadolu Fayı hattına özellikle dikkat çekerek "Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak" diye konuşmuştu.

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