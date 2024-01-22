MHP mitinglere başlıyor! “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” sloganlı ilk miting 28 Ocak'ta Mersin'de

MHP, 31 Mart seçimleri için açık hava mitinglerine başlıyor. “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” sloganıyla ilk mitingin 28 Ocak günü Mersin'de yapılacağını duyuran Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ikinci mitingin ise 4 Şubat'ta Manisa'da yapılacağını açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart yerel seçimleri için sahaya iniyor. MHP'nin ilk yerel seçim mitinginin 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacağını belirten Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, ikinci mitingin ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleşeceğini duyurdu. Semih Yalçın, MHP'nin mitinglerde kullanacağı seçim sloganlarından birisinin “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” olduğunu açıkladı. İşte Semih Yalçın'ın MHP'nin seçim mitinglerine ilişkin o açıklaması...

- Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar büyük badirelerden geçmiş, milletimiz ciddi imtihanlarla sınanmıştır. Kuruluş yıllarından sonra yaşanan toplumsal çalkantılara, askerî darbelere, vesayet rejimi kurma çabalarına, ülkemizi Batı’nın uydusu konumunda tutma gayretlerine, azgın bölücü eylemlere rağmen; devletimiz bağımsızlığını, milletimiz bütünlüğünü korumayı bilmiştir.

- Aziz milletimiz; şanlı geçmişinden, sahip olduğu binlerce yıllık tarihî birikimden, köklü bir yönetim ve insan anlayışından beslenen tecrübesini toplum hayatına yansıtarak devletimizi ayakta tutmuştur. Türk milleti; mevcudiyetini hedef alan her türlü iç ve dış tehdidi, sarsılmaz bir azim ve aşınmaz bir dirençle savuşturmuştur. Milletimizin gösterdiği bu yüksek direnç ve varlık refleksi; daima ilham kaynağımız olmuş, yolumuzu aydınlatmıştır.

Kirli planlar yeniden hayata geçirilmek isteniyor

- Milletimizi tarih sahnesinden silmek ve yaşadığımız coğrafyayı parçalara ayırmak üzere emperyalist ülkelerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı gizli ve açık anlaşmaların kapısı hâlâ açık tutulmaktadır.

- Varlığımıza ve topraklarımıza yönelik kirli planlar, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekâlet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Bölücü tehdit azalmadı bilakis şiddetini artırdı

- Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini arttırmıştır. Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgâh peşindedir. Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme, hem de Cumhuriyet’imizi ayakta tutma azim ve kararlığı; Millî Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamaktadır.

- MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmektedir. Bugün; bekasına yönelik bölücü tehdide karşı Türkiye’nin uluslararası hukuka dayanan, meşru askerî operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren, bu uğurda verdiğimiz şehitleri politika malzemesi yapmaya cüret eden siyasi partiler varken bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır.

Misak-ı Milli'ye bağlılık namus borcu

- Bilindiği üzere, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Millî ile hayat sürdüğümüz topraklardaki egemenlik haklarımızın ve bağımsızlığımızın yılmadan savunulacağı dünyaya ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan Birinci TBMM’de ise Misak-ı Millî’yi hayata geçirme kararı alınmıştır. Bu tarihî beyannamede yer alan esaslar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedî rehberi olmuştur.

- Türkiye’de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Millî kararlarına sadakat bir vecibedir. Misak-ı Millî’ye bağlılık, namus borcudur. Bu gerçekten hareketle denilebilir ki Cumhur İttifakını var eden siyasi ilkeler, Misak-ı Millî'nin günümüzdeki sürümüdür.

'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin'

- Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından biriside, aynı anlayışa paralel olarak “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin.” şeklinde belirlenmiştir.

İlk seçim mitingi 28 Ocak'ta Mersin'de

- MHP’nin 31 Mart 2024 tarihli Yerel Seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak’ta Mersin’de yapılacak ve millî söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir.

İkinci miting 4 Şubat'ta Manisa'da

- Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde “Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin.” Diyeceğiz. Partimizin “Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin.” Temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat’ta Manisa’da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.