BIST 8.039
DOLAR 30,24
EURO 32,98
ALTIN 1.965,07
HABER /  SPOR

Ankara kulüpleri İlhan Cavcav'ı unutmadı!

Ankara kulüpleri İlhan Cavcav'ı unutmadı!

Gençlerbirliği Kulübü, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Cavcav'ı Ankara gücü de unutmadı.

Abone ol

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının yedinci yılında Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Öte yandan, başkentin bir diğer köklü kulübü MKE Ankaragücü de sosyal medyadan "Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının yedinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı!
Şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı!
Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 kişi yaralandı!
Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 kişi yaralandı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Enkaz altında vasiyetini kaydetmişti! O kadın depremden aylar sonra konuştu
Enkaz altında vasiyetini kaydetmişti! O kadın depremden aylar sonra konuştu
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi İstanbul'u görüşecek
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi İstanbul'u görüşecek
Yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı!
Yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı!
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı...
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı...
Laleli'de saatlik otopark ücretleri sosyal medyada yankı buldu restoran menüsü gibi
Laleli'de saatlik otopark ücretleri sosyal medyada yankı buldu restoran menüsü gibi
Erdoğan 2002 yılından beri onu istiyordu! AK Parti'den Çankaya için sürpriz aday
Erdoğan 2002 yılından beri onu istiyordu! AK Parti'den Çankaya için sürpriz aday
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Türkiye, İsrail'e ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor! İsrail basını yazdı! İran'dan 'füze' tehdidi
Türkiye, İsrail'e ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor! İsrail basını yazdı! İran'dan 'füze' tehdidi
Araç muayeneye zamları 6 yılda katlandı yüzde 818’i buldu
Araç muayeneye zamları 6 yılda katlandı yüzde 818’i buldu