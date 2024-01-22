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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı...

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor! İşte maç programı...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig 22. hafta maç programı...

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

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