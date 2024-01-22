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Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Mersin polisinin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Amirliği ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonları getirdikleri ve telefonculara sattıkları tespit edildi.

Tarsus ilçesinde belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timleri dahil 170 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken 2 şahsın daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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