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Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Adnan Beker Ankara'da hangi adayı destekleyecek?

AK Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok'u çıkarmasının ardından seçim yarışı iyice kızıştı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İYİ Parti'den istifa Adnan Beker'in, Ankara'da kimi destekleyeceği ile ilgili YouTube'daki yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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Seçim çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ankara'da Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu kazanacak? 31 Mart 2024 seçimleri için kıyasıya yarış başladı. Gerek Mansur Yavaş, gerekse Turgut Altınok cephesinde gözler İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in üzerinde... 130 bin oy alarak Ankara'da milletvekili seçilen Adnan Beker'in AK Parti'ye katılımı konusunda Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, "Alma" dediği iddia edilmişti.

Adnan Beker'in Mansur Yavaş'la yakınlığı biliniyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy verdiğini TV100 ekranlarında açıklayan Adnan Beker, bu seçimde kimi destekleyeceği merak konusu...

Hadi Özışık'ın ilgili yayınını izlemek için tıklayın

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