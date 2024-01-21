Validen gülümseten 'kar tatili' paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Kar yağışına karşı alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları paylaşan Aygöl'ün mesajındaki "Nedense öğrencilerimizden tatil talep mesajları alamıyoruz" sözleri ise görenleri gülümsetti.

Abone ol

Bilecik ve ilçelerinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı, kenti etkisi altına aldı. Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar sabah karla kaplı sokaklara uyanırken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Aygöl paylaşımında, “Bilecik ve ilçelerinde gece yarısından sonra başlayan kar yağışı devam etmektedir. İl özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Şehrimizin ana yolları açık olup yüksek kesimlerde ve bazı köy yollarımız kapalı durumda. İhtiyaç halinde ve yağışın durumuna göre ekiplerimiz müdahale edeceklerdir. Nedense öğrencilerimizden tatil talep mesajları alamıyoruz. Öğrencilerimize sağlıkla iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.