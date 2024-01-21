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Osmaneli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Osmaneli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde kontrolden çıkan araç takla atarken, sürücüsü yaralandı.

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Osmaneli-İznik kara yolunda seyir halinde bulunan 35 S 9443 plakalı Dacia marka hafif ticari araç sürücüsü Hasan Hüseyin Y. (54), bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Hasan Hüseyin Y. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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