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Karacabey Ovası sular altında kaldı

Karacabey Ovası sular altında kaldı

Bursa'da 2 gündür devam eden sağanak yağış, verimli Karacabey Ovası'nı sular altında bıraktı.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin suları, yüzlerce dönüm ekili tarım arazisinde su baskınlarına yol açtı.
Karacabey Ovası'ndaki lahana, pırasa, karnabahar ve soğan ekili arazilerde su baskını meydana geldi. Suyun 3 ayrı hattan tekrardan derelere tahliye edilmesine başlandı.

Karacabey Belediyesine ait iş makineleri ise tarım arazileriyle dere arasında set görevi gören yolu kazarak açtı ve tarım arazilerinde biriken suyu bu açılan kanallardan dere yatağına yönlendirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tespiti yapılacağı öğrenildi.

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