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Tost makinesini ve süpürgeden uyuşturucu çıktı!

Tost makinesini ve süpürgeden uyuşturucu çıktı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince 2 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik birimlerince geçtiğimiz gün Edremit ilçesinde 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada tost makinesi ve elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş şekilde 2 parça halinde 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis ekipleri yakalanan R.Ç. ve B.İ. (26) adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlattı.

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