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Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 23 Ocak Salı günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda, Pendikspor maçında forma giyen isimler yenilenme idmanıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları antrenmanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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