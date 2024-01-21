BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklama da, "22.01.2024 Pazartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 22.01.2024 Pazartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanı uyardı, adet sancısı kısırlığın belirtisi olabilir
Uzmanı uyardı, adet sancısı kısırlığın belirtisi olabilir
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Tunceli’de uzun yıllar sonra turna kuşu görüldü
Tunceli’de uzun yıllar sonra turna kuşu görüldü
Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı!
Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Aktif siyaseti bırakmıştı Ahmet Türk ikna edildi yeniden aday
Aktif siyaseti bırakmıştı Ahmet Türk ikna edildi yeniden aday
Bilecik Valisinden esprili kar tatili paylaşımı
Bilecik Valisinden esprili kar tatili paylaşımı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
Emeklinin maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Zam için gözler Meclis'te
Emeklinin maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Zam için gözler Meclis'te
Batman'da kontrolden çıkan otomobil bariyeri aşıp direğe çarparak durdu: 1 yaralı
Batman'da kontrolden çıkan otomobil bariyeri aşıp direğe çarparak durdu: 1 yaralı
Erzurum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Erzurum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu