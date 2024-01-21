BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 170 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada, birçok noktada yapılan denetimlerde 170 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 araca el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Aktif siyaseti bırakmıştı Ahmet Türk ikna edildi yeniden aday
Aktif siyaseti bırakmıştı Ahmet Türk ikna edildi yeniden aday
Bilecik Valisinden esprili kar tatili paylaşımı
Bilecik Valisinden esprili kar tatili paylaşımı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
Emeklinin maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Zam için gözler Meclis'te
Emeklinin maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Zam için gözler Meclis'te
Batman'da kontrolden çıkan otomobil bariyeri aşıp direğe çarparak durdu: 1 yaralı
Batman'da kontrolden çıkan otomobil bariyeri aşıp direğe çarparak durdu: 1 yaralı
Erzurum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Erzurum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
ABD istihbaratı söyledi Gazze-Hamas gerçeği ortaya çıktı
ABD istihbaratı söyledi Gazze-Hamas gerçeği ortaya çıktı
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek!
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek!
Müstehcen videolar milyonluk evler seks köleliği! Fergio House olayında yeni gelişme
Müstehcen videolar milyonluk evler seks köleliği! Fergio House olayında yeni gelişme