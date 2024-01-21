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Erzurum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Erzurum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Erzurum'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

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Yakutiye Mahallesi Rabia Ana Mahallesi Osmanpaşa Sokak'ta ikamet eden ve tek başına yaşadığı öğrenilen Latif Gümüş (75), sabah saatlerinde evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ve 112 ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrası cenaze ambulans ile Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Caddesi’ne çıkan bir ara sokaktaki eski evde yaşayan Latif Gümüş’ün vefat sebebi bilinmiyor. Olay sonrası yaşlı adamın hiçbir akrabası ya da tanıdığına ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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