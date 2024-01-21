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Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edecek. Mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çakır olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ve Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

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