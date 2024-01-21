Bilecik’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Şafak Ü. idaresindeki 11 AT 774 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Ardından sol şeritte ilerleyen Gülçin D. yönetimindeki 11 ABM 408 plakalı Hyundai marka otomobil, takla atan araca çarptı. Daha sonra Sinan A. idaresindeki 43 DH 888 plakalı Opel marka otomobil, Ferhat T. yönetimindeki 11 EE 868 plakalı Dacia marka kamyonet ve Ahmet D. idaresindeki 06 BPN 992 plaka Mitsubishi marka kamyonet kazaya karıştı.



5 aracın karıştığı kazada, takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Kazalı araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması sonucu trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.