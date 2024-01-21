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6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

Güvenlik güçlerince 6 kentte silah imalatı ve kaçakçılığı gerçekleştiren şüphelilere dair Mercek-10 operasyonu yapıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı ve 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu duyurdu. Bu kez güvenlik güçlerinin hedefinde silah kaçakçıları yer aldı.

Operasyonun adı ise 'Mercek-10' oldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen “MERCEK-10” Operasyonlarında; 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerimizce “MERCEK-10” Operasyonlarında yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek,

65 adet namlu,

77 adet çeşitli Tabanca Parça ve Tertibatı,

48 adet 9 mm Çapında Tabanca Şarjörü ve

238 adet 9mm ve 7,62 Tabanca Fişeğine ele konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek.

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