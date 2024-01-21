Moskova'ya giden Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü!

Afganistan'da yolcu uçağı düştü! Hindistan'a ait olduğu iddia edilen yolcu uçağıyla iletişimin kesildiği söz konusu uçağın Afganistan'ın kuzeyinde düştüğü öğrenildi. Hindistan ise uçağın Hindistan’a ait olduğuna ilişkin açıklamalarını reddederken Rusya’ya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ve ilk belirlemelere göre uçakta 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu açıklandı.

Abone ol

Moskova'ya gitmek üzere kalkış yapan özel uçak Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetine düştü. Hindistan uçağın kendilerine ait olmadığı açıklarken uçağın Rusya'ya ait olduğu belirlendi. Rusya Havacılık İdaresi, uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğunu ve ilk belirlemelere göre uçakta 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmek üzere kalkış yapan bir uçak dün gece saatlerinde Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken radar ekranlarından kayboldu. Uçağın Afganistan’ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinde düştüğü açıklandı.

İl Enformasyon ve Kültür Dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri, uçağın Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

Badahşan Bilgi ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada uçağın Tophaka dağlık alanında düştüğünü doğrulandı. Ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Hindistan’a ait olmadığını duyurdu

Afganistan tarafından uçağın Hindistan’a ait olduğuna ilişkin açıklamaya Hindistan’dan yalanlama geldi. Hindistan Havacılık Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uçağın Hindistan’a ait olmadığını duyurdu.

Açıklamada, “Afganistan'da meydana gelen talihsiz kazadaki uçak, Hindistan'a ait tarifeli ya da tarifesiz (Charter) uçak değildir. Düşen uçak Fas tescilli küçük bir uçaktır. Daha fazla ayrıntı beklenmektedir” denildi.

Uçak'ta 6 kişi vardı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), uçağın Özbekistan üzerinden Moskova’ya hareket ettiği sırada dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

Özel jette 4 mürettebat ve 2 yolcunun bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Kayıt numarası RA-09011; seri numarası 128 olan Falcon 10 model uçak, 1978 yılında Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından üretildi. Uçak Athletic Group şirketine ve özel bir kişiye aittir." ifadeleri kullanıldı.

Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedildi.

Rosaviatsiya'nın, Afganistan ve Tacikistan havacılık mercileriyle temas halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, uçağı arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.