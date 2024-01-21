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Eskişehir'de hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek

Eskişehir'de hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havaların yağışlı olacağı öngörülürken, hava sıcaklığının 10 ila 12 derece düşerek hissedilir şekilde azalması bekleniyor.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı ve gece saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 10 ila 12 derece düşerek hissedilir şekilde azalması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden genellikle orta kuvvette, Bursa’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) zaman zaman 40 ila 60 kilometre saat hızında kuvvetlice ve Marmara denizinde ise 50 ila 75 kilometre saat hızında fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Öte yandan hava sıcaklığının Mihalıççık İlçesi'nde 0 dereceye, Mahmudiye, İnönü, Seyitgazi ve Han ilçelerinde ise 1 dereceye kadar düşebileceği değerlendiriliyor.

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