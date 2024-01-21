BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti!

Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde öz babasını bıçaklayarak öldüren ve ardından olay yerinden kaçan oğlu, olayı telefonla bildirerek ihbar etti. Öz babasını sırtından bıçaklayan cinayet şüphelisi oğul, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Olay saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi 3080 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. B.İ., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasını bıçakladığını, ölmüş olabileceğini bildirdi. İhbar üzerine evde yapılan incelemede sırt kısmından üç bıçak darbesi aldığı öğrenilen baba Cihan İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa zaman sonra bölgeye yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tartışma yüzünden öldürmüş

Öte yandan sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babasıyla tartışma yaşadığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Kupası, 4 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak
Ege Kupası, 4 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı!
Otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: 11 yaralı!
Komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 kişi bıçakla yaralandı!
Komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 kişi bıçakla yaralandı!
AK Parti'den istifa eden Enver Yılmaz İyi Parti'ye katıldı! Parti değiştirmek...
AK Parti'den istifa eden Enver Yılmaz İyi Parti'ye katıldı! Parti değiştirmek...
Zonguldak’ta sis ve yağmur etkili oldu
Zonguldak’ta sis ve yağmur etkili oldu
Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
Kaymakam, hutbeyi eksik okuyan imamı dövdü iddiası! Ali Yerlikaya'dan açıklama
Kaymakam, hutbeyi eksik okuyan imamı dövdü iddiası! Ali Yerlikaya'dan açıklama
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
'Behzat Ç.' Erdoğan'ı taklit ederek anlattı: Parasını ben veriyorum dedi... İstifa ettim
'Behzat Ç.' Erdoğan'ı taklit ederek anlattı: Parasını ben veriyorum dedi... İstifa ettim
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Özgür efendi' lakabı için ne dedi?
Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Özgür efendi' lakabı için ne dedi?