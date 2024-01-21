AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan anket tepkisi en az ve en fazla beklediği oy oranını açıkladı

Yazar Deniz Zeyrek'in 'AK Parti'nin anketi' diyerek Mansur Yavaş'ın yüzde 55 oy aldığını söylemesine, AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan tepki geldi. Sahte anketlerle algı yapıldığını belirten Altınok, "Anket Sincan'dır. Azı 70, çoğu en az 75 oy çıkaracak Sincan bize." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde adayların belirlenmesinden sonra anketler ortaya çıkmaya başladı. Yazar Deniz Zeyrek'in FOX TV'de paylaştığı AK Parti yaptırdı dediği anket sonuçları olay oldu.

Zeyrek, "AK Parti’de yapılmış bir anket var. 16 bin kişiye sorulmuş. Mansur Yavaş’tan memnuniyet oranı yüzde 64, ‘Oy verir misiniz?’ sorusuna ‘evet’ diyenler ise yüzde 55 civarında..." dedi.

Tartışma konusu olan ankete AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan tepki gecikmedi.

Altınok ve beraberindekiler, Sincan Belediye Kültür Evi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

"Sahte anketlerle algı yapılıyor"

Burada konuşan Altınok, sahte anketlerle algı yapıldığını belirterek, "Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de anketler vardı biliyorsunuz. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan'dır. Azı 70, çoğu en az 75 oy çıkaracak Sincan bize." diye konuştu.

ABB'nin bütçesinin Sincan Belediyesi bütçesinin 60 katı büyüklüğünde olduğunu kaydeden Altınok, son 5 yılda ABB tarafından Sincan'a yapılan bir yatırım olmadığını savundu. Altınok, "İnşallah bu 5 yılda Sincan'ın alamadığı hizmeti de telafi edeceğiz. Verilmeyen hakkınızı vereceğiz. Ayrıca Saraycık-Peçenek üzerinden Sincan-Eskişehir yoluna bağlantı talebi var. Bunları da Rabb'im nasip ederse yapacağız." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Sincan'da yüzde 75 hedefi

Sincan'da yüzde 75'e 25'lik bir oy oranını yakalamayı hedeflediklerini anlatan Altınok, bunun için kapı kapı dolaşıp çalışacaklarını ifade etti. Altınok, "Rehavete kapılmak yok. Son seçimde 65'e 35, bu sefer 75'e 25 için hazır mısın Sincan? İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Altınok makamda değil, Sincan'ın sokaklarında olacak onu da söyleyeyim." şeklinde konuştu.