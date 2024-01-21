BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  DÜNYA

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah göndermedik

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah göndermedik

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 7 Ekim itibarıyla İsrail silah göndermeyi durdurma kararı aldıklarını ve herhangi türde bir silah göndermediklerini söyledi.

Abone ol

Tajani, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı yapan anamuhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'a yanıt verdi.

Schlein'ın bu çağrısının gereksiz olduğunu, zaten bu kararın alınmış olduğunu, o tarihten bu yana hiçbir türde silah göndermediklerini ve parlamentoda bunu söylediklerini savunan Tajani, "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." dedi.

İtalyan bakan, Birleşmiş Milletler'den (BM) talep gelirse BM bünyesinde barış gücüne İtalya olarak asker gönderebileceklerini de kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüştü
Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüştü
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti
Ankara’da komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 yaralı
Ankara’da komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 yaralı
Ömer Bolat: Milli gelir rakamımız 1 trilyon 75 milyar doları aştı
Ömer Bolat: Milli gelir rakamımız 1 trilyon 75 milyar doları aştı
İtalya'da ırkçılık skandalı: Udinese-Milan maçı durdu
İtalya'da ırkçılık skandalı: Udinese-Milan maçı durdu
CHP'li Şavşat Belediye Başkanı Acar, partisinden istifa etti
CHP'li Şavşat Belediye Başkanı Acar, partisinden istifa etti
ABD Husilerin gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu
ABD Husilerin gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu
Edirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacak
Edirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacak
Acun, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağlamak istiyor
Acun, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağlamak istiyor
9 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek
9 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek
Fernando Santos, Beşiktaş'taki ilk yenilgisini farklı aldı
Fernando Santos, Beşiktaş'taki ilk yenilgisini farklı aldı