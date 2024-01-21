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Ankara’da komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara’da komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle 4 komşusunu bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı.

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Olay Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanda yaşayan 2 aile arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, 4 komşunu bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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