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Acun, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağlamak istiyor

Acun, Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağlamak istiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağlamak istiyor.

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İngiltere Championship'te 42 puanla üst sıralarda play-off mücadelesi veren ve gelecek sezon Premier Lig'de mücadele etmek isteyen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Hull City, bordo-mavili takımda kadro dışı kalan ve taraftarlar ile arası açık olan Abdülkadir Ömür'e talip oldu.

TRANSFERDE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ

Sports Digitale'nin haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz temsilcisinin Abdülkadir Ömür transferinde önemli mesafe katettiği belirtilen haberde oyuncunun hafta başı sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İngiltere'ye götürmek istendiği de vurgulandı..

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Abdülkadir Ömür, bu sezon takımıyla 16 lig maçında görev yaptı ve 6 asist yaptı.

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