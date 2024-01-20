BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  SPOR

Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Adana Demirspor 52. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken 63. dakikada Ankaragücü'nün Portekizli yıldızı Pedro Moreira maçın skorunu belirledi.

Adana Demirspor puanını 30 yaparken Ankaragücü ise 25 puana yükseldi.

Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Hamas: Joe Biden, soykırımın ortağıdır
Hamas: Joe Biden, soykırımın ortağıdır
Angelino üç İtalyan kulübüyle görüşüyor
Angelino üç İtalyan kulübüyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Hamza Dağ'dan İzmir mesajı! Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız
Hamza Dağ'dan İzmir mesajı! Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız
Elon Musk 500 milyon dolar iddiasını yalanladı
Elon Musk 500 milyon dolar iddiasını yalanladı
Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu
Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu
Antalya'da sahilde kimliği belirsiz 2 erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde kimliği belirsiz 2 erkek cesedi bulundu
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı: 1 yaralı!
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine çarptı: 1 yaralı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Euroleague’de haftanın oyuncusu Nikola Milutinov oldu
Euroleague’de haftanın oyuncusu Nikola Milutinov oldu