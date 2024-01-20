Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Adana Demirspor 52. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken 63. dakikada Ankaragücü'nün Portekizli yıldızı Pedro Moreira maçın skorunu belirledi.
Adana Demirspor puanını 30 yaparken Ankaragücü ise 25 puana yükseldi.
Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.