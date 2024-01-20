Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Başakşehir'i ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Abone ol
Maçtan dakikalar
15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.
41. dakikada Teklic'in sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.
45. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün savunma arkasına ara pasında altıpasın sağında topla buluşan Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda, Paoletti'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1
45+2. dakikada ceza yayı üzerinde Eysseric'in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci'nin vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını RAM Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan, Bertolacci, Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric, Teklic, Serdar Dursun
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Dubois, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Onur Ergün, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Piatek, Figueiredo
Gol: Dk. 45 Paoletti (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir)