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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Çok kavgamız oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Çok kavgamız oldu...

İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını düzenlen törende açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu için çarpıcı sözler sarf etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yla çok kavgaları olmasına karşın kendine göre bir üslup ve tarzının bulunduğunu ancak Özgür Özel'in CHP liderleri arasında listenin en altına yuvarlandığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı törende eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, çok kavga etmelerine karşın Kılıçdaroğlu'nun kendine göre bir üslup, tarz ve misyon sahibi olduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında CHP lideri Özgür Özel'in ise partinin genel başkanları listesinin en sonuna yuvarlandığını belirtti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdim. Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı, üslubu, misyonu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı."

"Eskiden iş birliğini gizli yapıyorlardı"

Erdoğan, sözlerinin devamında geçmişte SHP listelerinden Meclis'e giren HEP milletvekillerini hatırlatarak SHP'nin tarihe gömülüp gittiğini belirtti. Erdoğan isim vermeden CHP'nin daha önce de HDP/DEM ile iş birliğinde olduğunu ancak bunu gizli tuttuğunu, şimdi ise Özgür Özel döneminde bu iş birliğinin açığa çıktığına işaret etti.

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