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Feci kaza hayatlarını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

Feci kaza hayatlarını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden aynı aileden üç kişi, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

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Kaza, dün İstanbul’da Silivri TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yılmaz idaresindeki 06 LYT 79 plakalı Tofaş marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen İ.B. yönetimindeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Emin Yılmaz (61), eşi Şerife Yılmaz ile kızı Derya Yılmaz (25) hayatını kaybederken, ticari araç sürücüsü İ.B. ise yaralandı.

Yapılan otopsi incelemesinin ardından Emin Yılmaz, eşi Şerife Yılmaz ile kızı Derya Yılmaz’ın cenazeleri, memleketleri Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine getirildi. Taşköprü’de Merkez Taş Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aynı aileden 3 kişinin cenazesi Kurbantepe Mezarlığında toprağa verildi.

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