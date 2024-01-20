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Ambulans helikopter, Miraç Efe Eren için havalandı

Ambulans helikopter, Miraç Efe Eren için havalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek ateş şikayetinden dolayı rahatsızlanan 7 aylık Miraç Efe Eren bebek, helikopter ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 15 kilometre mesafedeki bin 915 rakımlı Alan köyünde yaşayan Eren ailesinin 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebi ile 112 Acil Çağı Merkezi'n aradı. Çığ tehlikesinin olduğu ve yolların açılamayacağı bilgisi üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından bölgeye helikopter ambulans yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat sonra yüksek rakımlı, kârın çok fazla olduğu ve sınırın sıfır noktasında bulunan köye iniş yapan helikopter ambulans sağlık ekibi tarafından 7 aylık bebek alınıp, Şemdinli Devlet Hastanesine nakli sağlandı. Şemdinli Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı.

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