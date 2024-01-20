Antalya ve Hatay'da neler oluyor? Sahiller ceset tarlasına döndü!

Antalya'da sahilde genç bir kadına ait ceset bulundu. Şehirde son günlerde farklı sahillerde iki ceset daha tespit edilmişti. Hatay'da da sulama kanalında da bir hafta içinde üç cenaze bulundu.

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Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu. Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelin çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Peş peşe iki başsız ceset

17 Ocak'ta da Manavgat'ta sahilde başı ve bir kolu olmayan ceset bulunmuştu. Bir gün sonra Alanya'da belden yukarısı olmayan 10 yaşlarında kız çocuğunun ölü bedeni sahilde tespit edilmişti.

Hatay'da da benzer durum

Hatay'da ise dün Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi daha bulundu. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı üçe yükseldi.

İstanbul'da da bulunmuştu

Ayrıca 18 Ocak'ta İstanbul Avcılar sahilinde de bir erkek cesedi bulundu. Yabancı uyruklu Maher Elvardis'e (24) ait olduğu öğrenilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.