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Hatay’da 1 hafta içerisinde sulama kanalında 3.ceset bulundu

Hatay’da 1 hafta içerisinde sulama kanalında 3.ceset bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde son bir haftada su kanalı içerinde 3. ceset bulundu.

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Olay, Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Asi Nehri tahliye kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Varış Mahallesi’nde kanal içerisinde bulunan cesetle birlikte son bir haftada Reyhanlı ilçesinde su kanalları içerisinde bulunan 3. ceset oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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