Murat Kurum: Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, isim ermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklenmeyi sürdürdü. "Sadece İstanbul diyeceğiz" diyen Kurum, "Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. İstanbul'daki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un 37 ilçe adayını tek tek duyuruyor. Erdoğan'ın konuşması öncesi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.. İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları...

Yeniden İstanbul diyoruz...

Sizleri, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte; Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde; Cumhuriyeti'mizin 100. Yılında; "Yeniden İstanbul" diyoruz! Bu anlamlı, bu tarihi buluşmaya; hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz.

Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti'nin hikâyesi, sizin destansı belediye başkanlığınızla, 94 yılında, İstanbul'dan başladı. Önce İstanbul'da ardından Türkiye'de tarih yazdınız.

Benim için eşsiz bir gurur vesilesi

- İşte böylesine büyük bir iddia taşıyan İstanbul'un adayı olmak; bizim için eşsiz bir gurur vesilesidir. Siz bize güvendiniz, inandınız ve büyük bir onura, sorumluluğa layık gördünüz. Zatıâlinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un 39 ilçesinde, Gerçek Belediyeciliğin temsilcileri olacak başkan adaylarımızı yürekten kutluyorum, her birine başarılar diliyorum.

İBB ile birlikte tüm ilçeleri kazanacağız

- Ben inanıyorum ki; Cumhur İttifakımızın adayları olarak, 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle; bir ve beraber olacağız.

- 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar; Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız.

İstanbul'un duruşu Fatih'in duruşudur

- İstanbul, tüm insanlığın kalbidir. Burada herkes; kendi özünü bulmuştur. Kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef; birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı; bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki; son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir; yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş gösteriyor!

İstanbul'un bu duruşu; "bu şehir ilelebet benim şehrimdir!" diyen Sultan Fatih'in duruşudur. Bu duruş, "eserlerimin emanetçileri nerede?" diye soran Mimar Sinan'ın duruşudur.

Bu ses Atatürk'ün sesidir...

- Bu ses, "Hayali, İstanbul'u yeniden tarihin merkezine getirmek" olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesidir. Bu dua, "İstanbul'un makûs talihini değiştirmek için uyku nedir bilmeyen, tüm ömrünü milletine adayan" liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duasıdır. Ve şimdi biz de tarihin ve milletin önünde; İstanbul sevdalısı, Cumhurbaşkanımızın huzurunda; bu Şehr-i İstanbul'a söz veriyoruz! İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla birlikte; bu şehirde oluşan tüm karmaşayı sonlandıracağız! 81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak; İstanbul'da da, tek bir riskli yapı kalmayana kadar; trafik çilesi ortadan kalkana kadar, sokakları güven ve huzurla dolana kadar çalışacağız!

Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız

- İstanbulluların gündeminde olmayan hiç bir şey, bizim de gündemimiz de olmayacak! Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız!

- Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız! Sn. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini yeniden İstanbul'a kazandıracağız!

- Bu güzel şehri; Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız!

Biz sadece İstanbul diyeceğiz

Biz Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul diyeceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz! İstanbul'lu kardeşlerimizin her anında, hep yanında olacağız! Ben, İstanbul'un yolu açık olsun diyorum! Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum; sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.