Türkiye için tarihi anlar! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu tamamlandı. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülü uzay istasyonu ile kenetlendi. Kenetlenme sonrasında astronotların istasyona geçiş işlemleri de tamamlandı. Alper Gezeravcı'nın istasyondaki karşılama töreninde yaptığı konuşma dikkat çekti.

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Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında UUİ'ye ulaştı.

Gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona giriş yaptı. UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşıladı.

Alper Gezeravcı karşılama töreninde konuştu

İstasyonda yeni gelen astronotlar için karşılama töreni yapıldı. Karşılama töreninde konuşan Alper Gezeravcı, şunları söyledi:

"Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Türkçe seslendi: Şükranlarımı sunuyorum

Uzay istasyonundan Türkçe de seslenen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir." dedi.

İstasyonda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyordu. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış oldu.

Zaman zaman Dünya'ya bağlanıp uzayda yaşadıklarını anlatacaklar

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak. Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

Gezeravcı, 2 hafta boyunca uzayda bilimsel çalışmalar yapacak

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak. Görevlerinin tamamlanmasıyla ekibin, aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.

Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen başarılı fırlatma işlemiyle Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.

İlk mesaj

Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde olmuştu.

Dragon kapsülünün yolculuğu böyle görüntülendi:

Uzayda bir günün programı

Kahvaltı, kişisel temizlik, ortam temizliği ve program kontrolü.

* Analizler için kan örneği verilmesi, misyon kontrol merkeziyle günlük toplantı.

* Rutin hava kalitesi kontrolünün ardından deneylere başlanması.

* İkinci hava kalite kontrolünün ardından astronotların egzersizleri, öğle yemeği ve bir saatlik mola.

* Molanın ardından deneylerin sürdürülmesi ve kabin basıncının kontrolü sonrasında ikinci egzersizler.

* Günlük deneylerin tamamlanması, ortamın temizlenmesi ve istasyon sistemlerinin kontrolü.

* Akşam yemeği ve ertesi günün planlama toplantısı.

* Yemek sonrası boş vakit ve 22.00’de uykuya geçiş.