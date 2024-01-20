Cem Küçük duyurdu! 20 gündür ABD'de olan Hafize Gaye Erkan yarın dönüyor

Hafize Gaye Erkan'la ilgili "verdiği 'kira' röportajı sonrası hakkındaki havanın değiştiği, Erdoğan'ın da rahatsız olduğu ve yakında görevden alınabileceği" konuşulmaya başlamıştı. Cem Küçük, yaklaşık 20 gündür ABD'de olan Hafize Gaye Erkan'ın yarın öğle saatlerinde Türkiye'de olacağını duyurdu.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yılbaşından bu yana yaklaşık 20 gündür ABD'de olduğu ve geri dönmeyebileceği iddia edilmişti. Erkan'dan Cumurbaşkanı Erdoğan'ın da rahatsız olduğu ve yakında görevden alınabileceği iddia edilmişti. Erkan yarın Türkiye'ye dönüyor.

Erkan'ın ABD'de olduğunu yazan deneyimli ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Erkan'la ilgili rahatsızlıkları olduğu, Erkan'ın yakın zamanda ayrılmak zorunda kalacağı personel arasında yoğun olarak konuşulmaya başlandı" dedi.

TGRT Haber'de sabah kuşağını sunan gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından "Şu an New York’ta olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yarın öğlen saatlerinde İstanbul’da olacak." bilgisini paylaştı.