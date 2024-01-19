Hafize Gaye Erkan yılbaşından bu yana ABD'deymiş! Erdoğan rahatsız iddiası...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Erkan'ın 18 gündür ABD'de olduğunu yazan deneyimli ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Erkan'la ilgili rahatsızlıkları olduğu, Erkan'ın yakın zamanda ayrılmak zorunda kalacağı personel arasında yoğun olarak konuşulmaya başlandı" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası ve kendisiyle ilgili iddialar sonrası Merkez Bankası'ndan ayrılabileceği iddia edildi. 10Haber ekonomi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 18 gündür ABD'de olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Erkan'la ilgili rahatsızlıkları olduğu, Erkan'ın yakın zamanda ayrılmak zorunda kalacağı personel arasında yoğun olarak konuşulmaya başlandı" dedi. İşte Sağlam'ın köşesindeki o iddialar...

Ahmet Hakan'a röportajı başlangıç oldu

- Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportaj kamuoyunda büyük yankı uyandırırken sonrasında işlerin değiştiği anlatılıyor.

- Son olarak dün Sözcü Gazetesi'nde çıkan bir çalışanın Erkan'ın babası tarafından istenen görevi kabul etmediği için görevden atıldığı haberi bardağı taşıran son damla gibiydi.

- Ardından bir süredir kulislere yayılan, özellikle ailesinin Merkez Bankası'nda ofis edinip personel işlerine karıştığı söylentileri de art arda basına yansımaya başladı.

Babası kendiliğinden inisiyatif alıp...

- Olay yaratan Ahmet Hakan röportajından sonra bürokrasinin yanı sıra AK Parti çevrelerinde de homurdanmalar başladığına şahit olmuştum. Röportajın ardından özellikle Erkan'ın babasının İstanbul ve Ankara'daki Merkez Bankası ofislerinde sürekli bankanın işlerine karıştığı anlatılmaya başladı. Kendiliğinden inisiyatif alıp, birçok konuda personele sözler verip yaptırdığı sıkça konuşulur oldu.

Toplantılardan 10 gün önce ABD'ye gitmiş

- Bu yazı öncesinde soruşturduğumda Başkan Gaye Erkan'ın son günlerde merkez bankası personeli tarafından görülmediğini, ama nerede olduğu konusunda bilgi olmadığını öğrenmiştim. Sorduğumda üç başkan yardımcısı ve ilgili personelin Türkiye'de olduğunu da söylediler. Ayrıca Başkan Gaye Erkan'ın 10-11 Ocak toplantıları öncesinde yılbaşında ABD'ye gittiğini de öğrendim.

Başkan'ın bu açıklaması büyük ihtimalle New York toplantısından sonra ABD'de kalmaya dev ettiğini de gösteriyor.