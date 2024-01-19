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Mezarlık işçisinin evinden yüzlerce tarihi sikke çıktı

Mezarlık işçisinin evinden yüzlerce tarihi sikke çıktı

Afyonkarahisar’da belediyede mezarlık işçisi olarak çalışan şahsın evine yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıyan 770 adet sikke ve obje ele geçirildi.

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Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Çay Belediyesinde mezarlık işçisi olarak çalışan O.T.’nin (52) elinde sikkeler olduğunu tespit eden ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada poşet içerisinde 770 adet eski eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. Olayın ardından ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne gönderildi.

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