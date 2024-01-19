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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı: İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi...

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı: İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın

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