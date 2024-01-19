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İstanbul'da metro kullanacaklar dikkat! Belirli saatlerde hizmet veremeyecek

İstanbul'da metro kullanacaklar dikkat! Belirli saatlerde hizmet veremeyecek

İstanbul'da önemli ulaşım noktalarından biri olan Osmanbey metro istasyonu, yarın belirli saatlerde hizmet veremeyecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, istasyon, 14.30 ile 17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacak.

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İBB'ye ait Metro İstanbul'un yapmış olduğu son duyuruya göre, Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı tutulacak.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı gereği yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapatılacak.

Yapılan açıklamaya göre metro araçları bu istasyonda durmayarak seferine devam edecek.

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