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Ahıra giren kurt 10 koyunu telef etti!

Ahıra giren kurt 10 koyunu telef etti!

Trabzon'un Araklı ilçesinde ahıra giren kurt 10 koyunu telef etti.

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İlçenin Özgen mahallesi TOKİ Evlerinin önünde bulunan Süleyman Uyanık'a ait bir ait ahırda 10 koyun ölü olarak bulundu.

Araklı'da geçtiğimiz günlerde çeşitli yerlerde 10 koyun daha bu şekilde ölü olarak bulunmuştu. Bu koyun ölümleriyle beraber 20'ye yakın koyunun Araklı'da telef olması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Ahır çevresinde bir kurda ait ayak izlerine rastlanırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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