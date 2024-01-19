BIST 7.995
DOLAR 30,19
EURO 32,90
ALTIN 1.967,27
HABER /  GÜNCEL

Alaçam'da silah ve uyuşturucu ele geçti

Alaçam'da silah ve uyuşturucu ele geçti

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, kama, uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Abone ol

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih Mahallesi'nde M.G'nin evinde 1 adet kuru sıkı tabanca, aynı mahallede Ü.İ'ye ait evde yapılan aramada da 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tek kırma tüfek, 1 adet kama tabir edilen bıçak, 1 adet eski işlevsiz toplu tabanca ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.G. ve Ü.İ. gerekli işlemler yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal'dan emekliye ek zam iddiası 'yazın bir kenara' dedi tarih verdi
Fatih Portakal'dan emekliye ek zam iddiası 'yazın bir kenara' dedi tarih verdi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonu: 3 zanlı yakalandı!
Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonu: 3 zanlı yakalandı!
Motosikleti yatarak kullandı, ölümle dans etti
Motosikleti yatarak kullandı, ölümle dans etti
2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı!
4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı!
Siirt'te 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt'te 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İstinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü
İstinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü
Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Gebelikte kasık ağrısını hafife almayın!
Gebelikte kasık ağrısını hafife almayın!
Dereye düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Melikgazi Basketbol’un rakibi London Lions oldu
Melikgazi Basketbol’un rakibi London Lions oldu