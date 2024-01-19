Alaçam'da silah ve uyuşturucu ele geçti

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, kama, uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih Mahallesi'nde M.G'nin evinde 1 adet kuru sıkı tabanca, aynı mahallede Ü.İ'ye ait evde yapılan aramada da 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tek kırma tüfek, 1 adet kama tabir edilen bıçak, 1 adet eski işlevsiz toplu tabanca ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.G. ve Ü.İ. gerekli işlemler yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.