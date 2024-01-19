Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Osmaniye merkezli Adana, Mersin, Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı.
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