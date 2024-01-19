Canan Karatay nasıl dolandırıldığını anlattı! "Tamamen hipnotize oluyorsunuz"
Telefon dolandırıcıları 10 yıl önce Canan Karatay'ı da tuzaklarına düşürmüştü. Profesör Canan Karatay kendini hakim ve savcı diye tanıtanlara yüklü miktarda parasını kaptırmıştı. O dolandırıcılar yakalandı. Karatay düştüğü tuzağı anlattı.
10 yıl önce kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Canan Karatay'a bankadan çektirdikleri 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parkta bıraktırdı.
Canan Karatay 10 yıl önce kendini hakim ve savcı diye tanıtan dolandırıcıların hedefi olmuştu. Karatay'ı dolandıranlar önceki gün yakalandı. Karatay, Show Haber'e yaşananları anlattı.
"Peki efendim diyorum"
Karatay, "Yurt dışında sizin kimliğiniz kullanılarak hesap açılmış, burdan PKK'ya yüklü bir para gitmiş ve siz bununla suçlanıyorsunuz. Arkadan sesler geliyor 'Ben komiser bilmem kim' savcımıza veriyorum telefonu. Tamamen hipnotize oluyorsunuz.
Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep.