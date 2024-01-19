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BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi!

BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi!

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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