13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.