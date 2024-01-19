BIST 7.985
DOLAR 30,19
EURO 32,90
ALTIN 1.966,47
HABER /  GÜNCEL

13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kuzey Kore, su altı nükleer silah sistemi test etti!
Kuzey Kore, su altı nükleer silah sistemi test etti!
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü!
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü!
Arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
Arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
Motorine kallavi zam! Bu gece yarısı mazot 40 lirayı aşacak! 19 Ocak 2024 güncel akarakıt fiyatları...
Motorine kallavi zam! Bu gece yarısı mazot 40 lirayı aşacak! 19 Ocak 2024 güncel akarakıt fiyatları...
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Şanlıurfa'da feci kaza: Baba ve oğlu öldü
Şanlıurfa'da feci kaza: Baba ve oğlu öldü
Ancelotti 6 oyuncu değiştirdi Arda Güler'i tercih etmedi Real Madrid elendi
Ancelotti 6 oyuncu değiştirdi Arda Güler'i tercih etmedi Real Madrid elendi
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü 'İstikbal göklerdedir' oldu
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü 'İstikbal göklerdedir' oldu
Okan Buruk: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar
Okan Buruk: Bizi karıştırmaya çalışıyorlar
Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklama