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Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj şöyle:

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

"Aziz milletim. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.

Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak, tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli, yeni bir başlangıç yapıyoruz.

Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

"Hedeflerimizden birini daha gerçeğe dönüştürüyoruz"

Alper Gezeravcı, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek.

"Çalışmaların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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