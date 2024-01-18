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Anadolu Efes evinde Barcelona'yı devirdi

Anadolu Efes evinde Barcelona'yı devirdi

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in 22. haftasında evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 98-74'lük skorla mağlup etti.

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Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu olan EuroLeague 22. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Erdem Can yönetimindeki temsilcimiz Anadolu Efes ile Roger Grimau'nun takımı İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu rakibini 98-74'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Anadolu Efes, ilk yarıyı önde kapadı

Karşılaşmaya Pleiss'ın üst üste bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, pota altından iyi hücum ettiği ilk çeyreği 18-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrek boyunca Hernangomez'i boyalı alanda etkili kullanan Barcelona, mücadelenin 16. dakikasında ilk kez öne geçti: 29-31. Periyodun sonlarında savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, hücumda Larkin'in de devreye girmesiyle soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Efes, Barcelona'ya 24 sayı fark attı

Üçüncü periyodun büyük bölümünde iki takım da pota altını zorlayarak skor bulmaya devam etti. Beaubois ve Larkin'in üç sayılık atışlarda isabet bulmasıyla çeyreğin sonlarında farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 12 sayı farkla 72-60 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı daha da açarak mücadeleden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.

Beaubois, maçın yıldızı oldu

Anadolu Efes'te Beaubois, 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. İspanya ekibinde Hernangomez'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 9. galibiyetini aldı. Dört maç sonra kaybeden Barcelona ise 7. yenilgisini yaşadı.

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