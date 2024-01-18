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Turgut Altınok: Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak

Turgut Altınok: Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok, "Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak" açıklamasında bulundu.

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak." dedi.

Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na aday olmasını sağladıkları için teşekkür eden Altınok, "Ayrıca Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup 'Altınok olsun, oy vereceğim' diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak." diye konuştu.

Ankara'nın layık olduğu yerde bulunmadığını söyleyen Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, birçok eser ve hizmetlerle asla ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

Bütün Ankara'yı ilmek ilmek, dantel gibi nakış nakış eserle ve hizmetlerle öreceklerini dile getiren Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadim şehri, Başkentimizi nice eserler ve nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak, hayal edilemeyen hizmetler... Ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz her sözü yapacağız ama vermediğimiz vaatler de olacak bunların içerisinde, Keçiören'de bunları yaptık biliyorsunuz.

Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız

Keçiören, Ankara'da en çok gecekondusu olan ilçeydi. Bir gecekondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu. Gecekondu problemini çözdük, Ankara'mızın akciğeri oldu, bir turizm merkezi oldu ama nice eserler, nice hizmetler yaptık. Az bütçeyle bunları yaptık. Keçiören, Ankara'mızın nüfus olarak altıda biridir fakat bütçemiz büyükşehir belediyesinin 45'te biridir. 45'te bir bütçeyle büyükşehirden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. O 45 misli bütçeyle düşünün Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız."

Turgut Altınok, herkese, her kesime dokunacaklarını belirterek, emeklilere ve gençlere de müjdelerinin olacağını ve bunu yakın zamanda duyuracaklarını söyledi.

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